التخطيط: كبرى الشركات العالمية تتطلع للتوسع فى مصر

رصدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإشادات الدولية المتتالية بشأن أداء الاقتصاد المصري وما حققه من نتائج ومؤشرات إيجابية، آخرها إشادة الشركة الفرنسية العالمية ليجراند بالسوق المصري، وإجراءات الحكومة للتحول الرقمي.



وبحسب تدوينة نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن نقولا حبيلاه العضو المنتدب لمجموعة ليجراند في مصر، صرح بأن السوق المصري واعد جدًا، معربًا عن تطلعه إلى زيادة تواجد الشركة الفرنسية في مصر، ودراسة كيفية التواجد في العاصمة الإدارية على وجه التحديد.



وأضاف العضو المنتدب، أن خطة الشركة تشمل أيضًا المساهمة في تنفيذ توجهات الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 ومبادرة التحول الرقمي.



يأتي ذلك في إطار عرض وزارة التخطيط سلسلة إنفوجرافات ترصد شهادات المؤسسات الدولية وتصريحات كبار المتخصصين والخبراء إزاء الوضع الاقتصادي في مصر، علي خلفية برنامج الإصلاج الذي بدأته الدولة قبل ثلاث أعوام بقرار تحرير سعر صرف العملة المحلية.