شاهد.. أول ظهور لـ أنغام بعد إجراءها عملية جراحية

سافرت الفنانة أنغام إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفلها المقرر إقامته في الرياض، يوم 23 ديسمبر الجاري، بعد إجرائها عملية جراحية لتركيب دعامة كحل مؤقت لمواجهة الحصوة التي تعاني منها على الكلى.



ونشرت "أنغام" صورة لها من الاستعداد للحفل، في أول ظهور لها بعد إجراء العملية الجراحية وهي في السعودية؛ لتطمئن جمهورها.



ومن المفترض أن تقوم أنغام، بإجراء عملية جراحية أخرى بعد انتهائها من الحفلات الغنائية المقرر إحياؤها خلال الفترة المقبلة، لإزالة الحصوة بشكل نهائي.



وكشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، تفاصيل الحالة الصحية، وقال إنها أجرت جراحة يوم الجمعة الماضي؛ بسبب حصوة كبيرة على الكلى، لكن مازالت تواجه بعض المشاكل الصحية.



وقال "إبراهيم"، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عاوز اطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام هي بخير الحمد لله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".



وأضاف: "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطه لتخفيف الألم، وإن شاء الله في أقرب هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها.. ربنا يشفي كل مريض شكرا".