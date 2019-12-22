التشكيل النهائي لـ أمانة "مستقبل وطن" بالغربية

أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، القرار رقم "١٨٥" لسنة ٢٠١٩، بشأن إعادة تشكيل أعضاء هيئة مكتب محافظة الغربية وأمناء الأقسام والمراكز، بعد الاطلاع على القانون رقم "٤٠" لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن، وبناء على ما عرضه كلًا من: المهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ومحمد العريبي أمين محافظة الغربية، فقد تم اختيار تشكيل أمانة المحافظة.



وجاء التشكيل كالتالي: أختيار محمد السعيد العريبي أمينا لمحافظة الغربية، وأحمد على حماد، محمد عبد العظيم هشام، محمد أحمد، ممدوح ناصف أبو الفتوح، على محمد وخالد عزت، أمناء مساعدين.



كما تم أختيار سعيد عثمان أحمد أمين التنظيم، إيمان عبد المعز شاهين أمينة للمرأة، عبد الفتاح طه عبد الفتاح أمين ذوي الإعاقة، محمود المتولي أمين شئون المجالس المحلية.



واختيار منال رمزى عبد الفتاح رسلان أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الرازق بسيوني أمين شئون التدريب والتثقيف، ومجدى حسنى ومحمد اسماعيل، عبد القادر عبد القادر، محمد محمود، وميرفت أحمد ذكرى، كأعضاء بهيئة مكتب المحافظة.