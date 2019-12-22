"نقل النواب" تناقش مشكلات الطرق فى "سوهاج والإسكندرية"

تعقد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اجتماعًا، اليوم الأحد، تتناول خلاله مناقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حول مشكلات الطرق في كل من محافظتي سوهاج والإسكندرية.



يتناول الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإنشاء ثلاثة كبارى أعلى السكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية ما بين الكيلو 181 حتى الكيلو 183.



كما يتناول أيضًا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ممدوح مقلد بشأن:

- إنشاء سلم مشاة لربط شرق السكة الحديد بغربها، ليكون بديلًا عن مزلقان مدينة سوهاج المزمع إغلاقه.

- الحاجة إلى خط قطار جديد من محافظة سوهاج القاهرة.

- اختلاف منسوب الرصيف رقم 2 بمحطة سوهاج عن منسوب القطار الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المواطنين.