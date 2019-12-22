"فرعية خطة النواب" تبحث موقف الديون الحكومية لدى الغير

تستأنف اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، المكلفة بمراجعة الحسابات الختامية للدولة، برئاسة النائب مصطفى سالم، اجتماعاتها، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2018 2019.



يتناول الاجتماع بحث موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير، من واقع حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 2019، بحضور ممثلي وزارتي المالية، والعدل، ومصلحة الضرائب العامة، والعقارية، والجمارك.



وكانت اللجنة قد انتهت خلال الاجتماعات السابقة من مناقشة النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة عن السنة المذكورة، وبحث نتائج التنفيذ الفعلي للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومناقشة نتائج تنفيذ السياسات والخطط التي أقرها المجلس الأعلى للأجور، بشأن أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبحث موقف الدين العام الحكومي والأعباء المترتبة، بالإضافة إلى موقف الدعم، والصناديق والحسابات الخاصة، والحسابات الختامية لـ وزارات: التنمية المحلية، والاستثمار، والإسكان، والصحة.