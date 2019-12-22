اليوم.. "مشروعات النواب" تبدأ مناقشة حوافز الاقتصاد الموازى

تستأنف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعاتها، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بحضور ممثلي هيئة الرقابة المالية، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، وزارات الإسكان، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، وقطاع التشريع بوزارة العدل.



ويتناول الاجتماع الحوافز المقرر إتاحتها للاقتصاد غير الرسمي، لتشجيعه على الدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، والتي تتضمن عدد من الحوافز الغير مادية منها الإعفاء الجزئي من الضريبة ومدة التصاريح المؤقتة.



واللجنة أنهت من ما يزيد عن نصف القانون، ومن المقرر الإنتهاء من المواد المتبقية خلال الأسبوع الجاري.