اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش ضوابط تداول الوثائق السرية للدولة

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عددًا من الاجتماعات، اليوم الأحد، لمناقشة الموضوعات المحالة إليها، وفي مقدمتها قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات المقدم من الحكومة بمشاركة مكتبي لجنة الدفاع والخطة والموازنة.



كما تستأنف اللجنة مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، وقانون الأحوال المدنية في ذات الشأن، بالإضافة إلي المقترح المقدم من النائبة عبلة الهواري في ذات الموضوع، بمشاركة مكتبي لجنتي الشئون الدينية والتضامن.



كما تنظر اللجنة استكمال مناقشة قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين المقدم من الحكومة، وآخرين مقدمين النائب محمد الكومي، والنائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع، بمشاركة مكتبي لجنتي الشئون الدينية، والتضامن.