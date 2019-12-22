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مصر

تفاصيل خطة تأهيل موظفى الدولة للمناصب القيادية فى 2020

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:55 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أميرة ممدوح
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تطلق الحكومة بداية من الشهر المقبل، المرحلة الثانية من مجموعة برامج تأهيل موظفي الدولة لشغل الوظائف القيادية لعام 2020، والتي تهدف إلى تعميق المفاهيم الإدارية لدى القيادات وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم لتولي أدوارهم الجديدة، وتوعيتهم بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية والعالمية وتأثيرها على بيئة العمل.

ويشترط للالتحاق بتلك البرامج، موافقة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوحدة الإدارية على شغل الوظائف القيادية، صورة من موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإعلان عن شغل الوظيفة، صورة من الإعلان المنشور على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، واستمارة قاعدة بيانات المتدرب مرفقًا بها صورة شخصية، ومتعتمدة من السلطة المختصة ومختومة بشعار الجمهورية، واستمارة الترشيح مستوفاة كافة البيانات ومعتمدة من السلطة المختصة ومختومة بشعار الجمهورية.

وتنقسم البرامج التدريبية للمرشحين لشغل الوظائف القيادية إلى: 
برنامج الدرجة الممتازة، والذي يمتد تنفيذه من 12 يناير 2020 إلى 30 أبريل 2020، بواقع 40 ساعة تدريبية، ويهدف إلى تنمية مهارات التفاوض الفعال وإدارة المخاطر والتحديات والتعامل مع وسائل الإعلام وعرض لبعض تجارب الدول الناجحة في مجال الإصلاح الإداري.

برنامج الدرجة العالية، يمتد تنفيذها من الفترة بين 12 يناير 2020 وحىي 30 أبريل 2020، بواقع 40 ساعة تدريبية، ويهدف إلى تنمية مهارات المرشحين لشغل تلك الوظائف بإدارة الاجتماعات والإدارة الوقائية للأزمات، والتطوير الإداري وإعادة الهيكلة.

برنامج درجة مدير عام، وينفذ خلال الفترة بين 26 يناير 2020 وحتى 21 مايو 2020، بواقع 60 ساعة تدريبية، ويتضمن البرنامج تنمية مهارات المتدربين حول تشخيص وحل المشكلات واتخاذ القرارات، قانون الخدمة المدنية، إدارة الأزمات، منظومة الشراء والتعاقد الحكومي، أسس إعداد الموازنة العامة للدولة والحوكمة والوقاية من الفساد.

برنامج الوكيل الدائم، وينفذ خلال الفترة بين 12 يناير 2020 وحتي 21 مايو 2020، بواقع 20 ساعة تدريبية، حول إدارة الصراع التنظيمي ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار والإطار التشريعي والعلاقات المؤسسية ودور الوكيل الدائم، إدارة التفاوض، وآداب البروتوكول والمراسم والتعامل مع وسائل الإعلام، والحوكمة وعلاقاتها بمنظومة ترشيد الإنفاق الحكومي في مصر.

برنامج الإدارة الاستراتيجية، وينفذ خلال الفترة بين 16 فبراير 2020 وحتى 20 فبراير 2020 بواقع 20 ساعة تدريبية، ويهدف إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للإدارة الاستراتيجية وتطبيقاتها بالمنظمات الحكومية، مقابل سداد رسوم قدرها 650 جنيهًا للفرد.

برنامج الاتصال الفعال ومهارات التواصل مع الآخرين، وينفذ خلال الفترة بين شهري 19 أبريل 2020 وحتى 21 أبريل 2020، بواقع 12 ساعة تدريبية، ويقدم مقررات للتوعية بمفهوم وأهمية الاتصال والتعامل مع الآخرين ومهارات الإقناع ومعالجة الرفض أو الاعتراض.

برنامج آداب وفنون الإتيكيت والبروتوكول والمراسم، والذي ينفذ خلال الفترة بين 12 يناير 2020 وحتى 23 أبريل 2020، بواقع 20 ساعة تدريبية، مقابل سداد 650 جنيهًا للفرد، ويقدم البرنامج تعريف بمراسم الحفلات والولائم الرسمية، وإعداد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، بروتوكول تنظيم الزيارات الرسمية واللباقة وفنون الحديث.

برنامج تقويم الأداء الوظيفي، وينفذ خلال الفترة بين 1 مارس 2020 وحتى 3 مارس 2020، بواقع 12 ساعة تدريبية، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة لوضع نظام تقويم فعال للعاملين في ضوء القواعد المحددة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

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