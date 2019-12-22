تحقيقات النيابة مع أخطر عصابة لسرقة السيارات فى بولاق أبو العلا

كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبو العلا، أن المتهم بتكوين تشكيل عصابي مكون من فردين لسرقة سيارات المواطنين، يدعى "كلينتون"، وسبق اتهامه في 37 قضية متنوعة.



وأضافت التحقيقات الأولية، أن قوة من وحدة مباحث قسم بولاق أبو العلا، تمكنت من ضبط "ا. م. ح"، وشهرته "كلينتون"، 55 سنة، عاطل ومسجل خطر سرقة بالإكراه، وبحوزته كارنيه منسوب لجهة قضائية، و"مطواة"، و5 هواتف محمولة ماركات مختلفة.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للكارنيه ورخصة القيادة بقصد النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، وخشية ضبطه في الأحكام، كما تم بإرشاده ضبط السيارتين أرقام (ج هـ 5176 سوداء اللون ـ مقيدة باسم "أ. م. أ"، وج ص ل 678 فضى اللون ملكه)، وأقر بأن السيارتين المضبوطتين بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي والمتهم الهارب.



وبتطوير مناقشة المتهم المضبوط، للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع كل من "ا. م. م"، 55 سنة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأحد الشركت، و"ب. ر"، 34 سنة، عاطل، عقب إيهام مالكيها برغبتهم في استئجارها، وقيامهم بالنصب على المواطنين وعرض السيارات عليهم للبيع والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم، وتسليمهم السيارات المستولى عليها بدون مستندات ملكية".



وتم بإرشاده ضبط المتهمين الثاني والثالث بمكان اختبائهما بشقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم 106 آلاف جنيه، و900 دولار وهاتفين محمول.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها، وأقرا بأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائعهما واعترفا بارتكابهما 7 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والسيارات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.