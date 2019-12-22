مصرع شاب وإصابة والدته وشقيقته بسبب وجبة فاسدة فى أكتوبر

لقى شاب مصرعه وأصيبت شقيقته ووالدته، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام؛ لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى العام بوصول "على. إ" فى العقد الثانى من عمره متوفيًا عقب تناوله وجبة طعام فاسدة، فضلًا عن وصول والدته "عبير" وشقيقته "ألاء." مصابين بحالة تسمم، وتم إيداعهم المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم.



بالانتقال والفحص ومن خلال تحريات الأجهزة الأمنية وسؤال الجيران وشهود العيان، تبين أن الضحايا تناولوا وجبة طعام فاسدة أدت إلى إصابتهم بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم على أثرها إلى المستشفى.



تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.