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الثقافة

الشاعر السماح عبدالله يختتم فعاليات اليوم العالمى للغة العربية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:56 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظم بيت الشعر بالأقصر، أمس السبت، أمسية شعرية استضاف فيها الشاعر السماح عبد الله، ضمن برنامجه شاعر وتجربة، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.

وبدأ الشاعر حسين القباحي حديثه بالترحيب بالجمهور وبضيف الأمسية الشاعر السماح عبد الله كواحد من الشعراء المؤثرين في المشهد الشعري، وله دوره في إحداث حراك ثقافي مشهود في الساحة الثقافية، وهو سليل أسرة شاعرة فالوالد كان شاعرًا وإخوته جميعًا شعراء.

وبدأ الشاعر السماح عبد الله حديثه بقوله لست صاحب تجربة كبيرة أو مؤثرة هي تجربة عادية ليس فيها تقلبات، لكنني أستطيع أن أقول أنني نشأت في بيت للشعر، ولذلك كان من الطبيعي أن أصبح شاعرًا لأن أبي وجدي كانا شاعرين وإخوتي أيضًا شعراء، ثم عملت في مهنة لا تتعارض مع طبيعتي كشاعر، أيضًا حكى عن علاقته بالشاعر أحمد هيكل الذي صادفه الشاعر في الثمانينات، وكان وقتها وزيرا للثقافة وسمع قصيدة منه وبعدها ألحقه للعمل في هيئة الكتاب، متحدثًا أيضًا عن الفترة التي عاشها في شبابه حيث كانت تحتشد بالأسماء الكبيرة في الشعر والأدب.

فقد عاصر فترة مكتبة الأسرة متحدثًا عن أن حالة القراءة الآن نفتقدها كثيرًا ونفتقد مشاهدها الثرية، وأصبحت دور النشر تعزف عن نشر الكتب كالشعر وكالكتب الفكرية، متمنيًا أن تعود تلك المشاهد التي تدل على ثقافة ووعي الشعب المصري، فقد كان لدينا نهضة ثقافية وتعليمية في بداية القرن العشرين والذي تابع هذه الفترة يتعجب كيف تحملت مصر هذه الأسماء في وقت واحد من أعلام مثل محمد عبد الوهاب وطه حسين وأحمد شوقي وحافظ وإبراهيم والعقاد وتوفيق الحكيم والمازني وغيرهم الكثير، وكان الشعب حريصًا أن يقرأ ما ينتجه هؤلاء الكتاب والمبدعون من منتجهم الثقافي والأدب.

وأكد أنه ما زال لدينا كتاب وقراء لكن ينقص الأمر أن يتصل هذان الطرفان في حالة من الإبداع والجمال، متمنيًا للمشهد الثقافي أن يعود إلى سابق عهدها، ثم انتقل بالحديث إلى بيت الشعر بالقاهرة بيت الست وسيلة، حيث تحدث عن نشاط البيت الذي يقيم أمسية شعرية كل يوم أحد ومن ضمن مجلس أمنائه الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والشاعر حسن طلب والشاعر محمد سليمان.

وقد أسسته وزارة الثقافة المصرية وضم كبار شعراء مصر الذين كانت لهم بصمتهم الخاصة والفاعلة، محاولين أن يكونوا مؤثرين وفاعلين في وسط ثقافي لم يعد على حد قوله مهتمًا بالشعر، وهذا قدر الشعر حسب رأيه أن يكون فئويًا ومقتصرًا في تذوقه على خاصة توفر لديهم الحس والذوق الذي يجعلهم يتعاطون مع الشعر.

ثم اختتم الشاعر السماح حديثه بأن الشعر كثير وعديد ومختلف ومتنوع وقد يخرج عن نطاق القصيدة فالقصيدة حالة من حالات الشعر والشعر موجود في الحياة بأشكال مختلفة والشعر في إحدى تعريفاته هو التفكير بالصورة ولا ينبغي أن نحصره فقط في القصيدة فهو موجود في كل شيء نابض بالحياة.

ثم قرأ الشاعر السماح عبد الله من قصائده المتنوعة:
غرام
أسوق عليكِ القصيدةَ أن تخزني
كِسَرَ القول لي
إن أتيتكِ ذات صباحْ
مقلتاي فدادين فرحٍ
وكفّاي ممدودتان بجرحٍ
وقوليَ هطّال بوحٍ
وخطوي مباحْ
وجيوبي محشوّةٌ فتنةً وغرامَا
أسوق عليك القصيدةَ
إني غدا
سوف أبلغ عشرين عامَا
سوف أبلغ عشرين موتا
وعشرين أغنيةً
تترقرقُ
نازفةً بالجراح ْ.

ومن قصيدة أخرى بعنوان "خسران":
ما الذي أجّل صيد الملكةْ ؟
إنني عايَنتُ حال البحرْ
واعتليت الصخرْ
ورميت الشبكةْ
وانتظرت الوعدْ
صابرا كنت كما يجدر بالصيادْ
صابرا كنتُ وحالي لم تكن مرتبكةْ
كان طُعمي كافيا وغروري كافيا
وعيوني بالفضا مشتبكةْ
هذه الصيدة لم يبق سواها لاكتمال المملكةْ

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