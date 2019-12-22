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الثقافة

افتتاح معرض "تلك الرائحة" للفنانة أسماء سامى

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:18 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يحتضن جاليري بيكاسو بالزمالك، في السابعة من مساء اليوم الأحد، افتتاح معرض "تلك الرائحة" للفنانة أسماء سامى. هذا ويضم المعرض 21 لوحة من الأكوريل والأكريليك.

وعن المعرض أشارت "أسماء سامي" في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن تلك الرائحة هي ما يميز كل سيدة عن نظيرتها من النساء. فهناك ما يجذبك لعالم ساحر لا يكن منك غير الاستسلام لهذا العالم الوقوف حائرا، لتدور الأفكار والتساؤلات بخاطرك لما هذا الانجذاب، بالرغم من عدم معرفتك بها فلكل امرأة عطرها الخاص والذي اكتسبته منذ ولادتها.. فما أرق هذه الزهرة النابتة من قلب الصخور عجبا كيف صمدت وسط كل هذا الجمود ومن أين اكتسبت تلك الرائحة.

كما يفتتح في نفس التوقيت معرض للفنان التشكيلي٬ سمير فؤاد. ويستمر المعرضين حتى 16 يناير 2020.

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