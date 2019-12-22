اليوم.. الإبداع الأدبى فى مواجهة التطرف الفكرى بمركز الحرية

تحت عنوان "الإبداع الأدبي في مواجهة التطرف الفكرى.. الإسكندرية نموذجًا"، تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ ندوة يحاضر فيها الأدباء والباحثين من مبدعي الإسكندرية الحاصلين على منح التفرغ في مجالي الآداب والعلوم الاجتماعية وهم: الدكتور هاني المرعشلي الشاعر أحمد فضل شبلول الكاتب محمود عوضين الروائى رشاد بلال.



ويدير اللقاء الدكتور عبدالرحمن حجازي رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة.



تتطرق الندوة إلى دور الأدباء والمفكرين في مواجهة الأفكار المتطرفة من المنبع، خاصة وأن الأدب ابن بيئته فإذا كان الواقع في حالة ارتباك فكري ينتج عنه ظهور الإرهابيين فإن الأدب سيحمل أوجاع واقعه.



كما تتناول دور الأدب في الحرب ضد الأفكار الظلامية من خلال مواجهة عقلية وفكرية.