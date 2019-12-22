"الإحصاء": الدولة وفرت 2 مليون فرصة عمل فى 4 سنوات

قال أحمد ماهر، مسئول الإدارة العامة لإحصاءات العمل بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الدولة وفرت 2 مليون فرصة عمل خلال السنوات الأربعة الماضية، أسهمت المشروعات القومية بشكل كبير في إتاحة عدد كبير منها، وتحديدًا في قطاعات التشييد والبناء والزراعة، تزامنًا مع تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروعات المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية.



وأضاف أن عدد المشتغلين في مصر ارتفع بشكل ملحوظ من 24 مليون مشتغل في عام 2014 لأكثر من 26 مليون مشتغل بنهاية عام 2018، وهو ما يعني دخول أكثر من مليوني شخص سوق العمل.



وأشار مسئول الإحصاء، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المؤشرات الحالية تظهر انحسار مستويات البطالة بين المصريين إلي حدود 7.8% خلال عام 2019، مقارنة بـ 13.4% في عام 2013، وهو أعلى معدل وصلت إليه مصر؛ بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد آنذاك من اضطرابات سياسية وأمنية أثرت على سوق العمل، لافتًا إلى أن الحكومة استطاعت العودة بمستويات البطالة لأقل مما كانت عليه في عام 2010، حيث كانت تتراوح في ذلك التوقيت ما بين 8 و9%.