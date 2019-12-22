احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون (صور)

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية بمناسبة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، والذي يمثل حدثًا فلكيًا فريدًا يتكرر صبيحة الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، ويستمر لمدة 25 دقيقة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي مديرة عام فرع ثقافة الفيوم، وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والشعبية بالفيوم.



تضمنت الاحتفالية عروضًا موسيقية للفرقة القومية للموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم، فرقة السمسمية والفنون الشعبية بمحافظة الإسماعيلية، فرقة النيل للموسيقى والأغاني الشعبية، بالإضافة إلى معرض لمنتجات البيئية والحرفية ومعرض الفنانين التشكيليين.



يُذكر أن، معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على المعبد صبيحة الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام ظاهرة معمارية فلكية فريدة حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد تزامنًا مع بداية الانقلاب الشتوي.