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الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض "هامات من الجنوب" للفنان عمر عبدالظاهر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يفتتح في الثانية عشر من بعد ظهر اليوم الأحد٬ بجاليري مشربية 8 شارع شامبليون٬ بوسط البلد٬ معرض الفنان عمر عبدالظاهر٬ والذي يقام تحت عنوان "الهامات من الجنوب" ويستمر حتي الخميس 31 ديسمبر الجاري.

وفي الكلمة الافتتاحية للمعرض: "الهامات من الجنوب" معرض يفصح لنا عن أطياف من الفلكلور المصرب، عبر عنها الفنان "عمر عبدالظاهر" بريشته في ألوان مبهجة نابعة من الواقع المحلي الشعبي، حيث يتجسد شغف الفنان بتوثيق الفولكلور المصري والموروث الثقافي الأصيل، مصورًا مشاهد من الحياة في مصر بين الرموز الشعبية والأعراف الاجتماعية وكذلك مظاهر العمل اليومية من الرجال والنساء.

يشار إلى أن "عبدالظاهر" كان المركز العالمي للسيرة الذاتية بلندن٬ قد اختاره ليكون ضمن 100 شخصية فنية اختيرت على مستوى العالم خلال القرن 21؛ ليكونوا شخصيات القاموس العالمي للسيرة الذاتية.

وأعيد اختياره مرة أخرى ضمن 500 شخصية لها تأثير على مستوى العالم ليكونوا الأساطير الحية لعام 2004، وذلك هو اسم الكتاب الذي أصدره المركز العالمي للسيرة الذاتية.

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