بعد وفاة شاب.. محافظ القليوبية يقرر غلق العمليات بمستشفى خاص

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إغلاق جناح العمليات بمستشفى الإيمان الخيري ببنها عقب وفاة شاب صباح اليوم إثر جرعة بنج زائدة خلال إجراء جراحة له، وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



وأصدر المحافظ تعليماته للدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالمرور على المستشفى اليوم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق جناح العمليات لحين تلافي السلبيات حيث تبين أن الحالة دخلت المستشفى أمس الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 حوالي الساعة السابعة مساء بتشخيص كسر بعظام الساق اليسرى لإجراء جراحة تثبيت الكسر بشريحة ومسامير إلا أنه وبعد أخذ التخدير توقف القلب وتم نقل المريض الى غرفة العناية المركزة في نفس المستشفى حيث حدثت الوفاة الساعة السابعة صباح اليوم السبت.



كانت المستشفى قد استقبلت حالة الشاب يوسف 18 عاما، في حالة خطيرة إثر تعرضه لحادث دراجة نارية، واستقبلته المستشفى، وجرى إيداعه بالعناية المركزة إلا أنه توفي بعد ساعات من دخوله للعناية فأخبر الطاقم الطبي ذويه الذين لم يتحملوا الخبر ودخلوا في نوبة انفعالية ومشاجرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية التي أنهت الأمر بصورة ودية ولم تحدث أي خسائر مادية.



ونفت الأجهزة الأمنية إحداث أهل المتوفى تلفيات بالعناية المركزة بالمستشفى أو إتلاف أي أجهزة، كما أنه لا يوجد تعديات على الأطقم الطبية التي تواجدت بالواقعية نافية روايات وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود تلفيات بواجهة العناية المركزة بالمستشفى أو تلفيات بها.