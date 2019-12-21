كيف سيطر الإخوان على حكومة الوفاق رغم أنهم لا يمثلون إلا 1%

قال محمد الأسمر رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستيراتيجية والسياسية، إن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، قدم 6 تقارير منذ انطلاق العمليات في 4 من أبريل، ولم يتم الإشارة إلى تركيا وقطر، حتى بالاسم.



ولفت الأسمر، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أنه بالرغم من صدور قرار حظر توريد الأسلحة في ليبيا من عام 2011 وتم تمديده سنويًا، وكانت القرارات التفصيلية، قرار 2420 الصادر في 2018، يتضمن تمديد الحظر مع بروتوكولات للاتحاد الأوروبي ضمن العملية صوفيا بريكست لاعتراض السفن وتفتيشها، إذا كانت تحمل أسلحة وذخائر، وعندما رصد في 2015 سفن تركية فيها أسلحة في قبرص متوجهة إلى طرابلس لم يتم التعرض إليها، والسفن المتتالية التي تم رصدها، ولم يذكرها غسان في تقاريرها.



وأشار إلى أن غسان سلامة المبعوث الأممي، أوكل بالوكالة إلى مؤسسة الحوار الإنساني السويسري، كل اللقاءات والحوارات بين الليبيين عندما تحدث الفجوات، وهذا المركز يختار من يختاره، وليس من يرشحه الليبييون، كما أن مستشاري غسان سلامة من العرب هم من الإخوان المسلمين، أبو قاسم أبو جعفر والسيد أمية، شخصيات كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين.



وأضاف: "الاجتماع الذي عقده مجلس الحوار الإنساني بخصوص ليبيا في الحمامات ضم 14 شخصًا، منهم 7 أشخاص إخوان مسلمين".



وأردف: "لا نعترض على مشاركة الإخوان في الحوار، ولكن وفقًا لديموجرافيا السياسية، فهم يشكلون 1% من التيارات الموجودة في ليبيا، بينما ليبيا بعمومها مسلمة على المذهب السني ومذهب الإمام مالك، والليبيين يمقتون الإخوان المسلمين".



وختم: "هذا العالم وضع ليبيا تحت وصاية دولية، وتحت وصاية حكومة الوفاق، باتفاق الصخيرات، ووضع ليبيا تحت طائلة الإخوان المتمركزين في الحكومة بقوة".

