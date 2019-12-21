اشتية يدعو اليابان للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليابان للضغط على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات في القدس.



وأكد اشتية خلال استقباله وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، أن هناك إجماعا وطنيا على إجراء الانتخابات، بعد موافقة الفصائل على مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة”.



كما أطلع اشتية، وزير الدولة الياباني على الجهود المبذولة لعقد انتخابات فلسطينية عامة، تشمل كافة الأراضي الفلسطينية تكون بوابة لإنهاء الانقسام وتوحيد شعبنا.



وفي سياق آخر، قال اشتية "إن الإجراءات الأمريكية التي سبقت الكشف عن (صفقة القرن)، كشفت عن أن القدس واللاجئين وحل الدولتين وإزالة المستوطنات وحدود 1967 ليست على الطاولة، أي أن هذه الصفقة لا تنسجم مع القانون الدولي ومع الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية، ولهذا لن تجد الإدارة الأمريكية شريكا لها في العالم أو الوطن العربي أو فلسطين لتنفيذ الخطة."



وأطلع اشتية الوزير الياباني على استراتيجية الحكومة لتحقيق الانفكاك من علاقة التبعية للاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني وتشجيع التجارة المباشرة مع العالم، مؤكدا أن “الأمر قد بدأ تدريجيا بوقف التحويلات الطبية، والعمل على تعزيز قدرات قطاعنا الصحي، وكذلك تعزيز انتاجنا الزراعي من خلال إطلاق أول عنقود زراعي في قلقيلية، وسيمتد إلى تعزيز كل الجوانب الإنتاجية“.



وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء: "إن أولوية الحكومة تتركز على خلق فرص عمل لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والعمل على دمجهم بالسوق، وإعادة صياغة قدراتهم من خلال الكلية الجامعية للتدريب المهني، التي تعكف الحكومة على إقامتها، وكذلك من خلال بنك التنمية الذي سيمنحهم قروضا ميسرة لتنفيذ مشاريعهم الريادية".