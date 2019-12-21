-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتية يدعو اليابان للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:41 م
محمد اشتية
محمد اشتية
أ ش أ
طباعة
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليابان للضغط على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات في القدس.

وأكد اشتية خلال استقباله وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، أن هناك إجماعا وطنيا على إجراء الانتخابات، بعد موافقة الفصائل على مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما أطلع اشتية، وزير الدولة الياباني على الجهود المبذولة لعقد انتخابات فلسطينية عامة، تشمل كافة الأراضي الفلسطينية تكون بوابة لإنهاء الانقسام وتوحيد شعبنا.

وفي سياق آخر، قال اشتية "إن الإجراءات الأمريكية التي سبقت الكشف عن (صفقة القرن)، كشفت عن أن القدس واللاجئين وحل الدولتين وإزالة المستوطنات وحدود 1967 ليست على الطاولة، أي أن هذه الصفقة لا تنسجم مع القانون الدولي ومع الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية، ولهذا لن تجد الإدارة الأمريكية شريكا لها في العالم أو الوطن العربي أو فلسطين لتنفيذ الخطة."

وأطلع اشتية الوزير الياباني على استراتيجية الحكومة لتحقيق الانفكاك من علاقة التبعية للاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني وتشجيع التجارة المباشرة مع العالم، مؤكدا أن “الأمر قد بدأ تدريجيا بوقف التحويلات الطبية، والعمل على تعزيز قدرات قطاعنا الصحي، وكذلك تعزيز انتاجنا الزراعي من خلال إطلاق أول عنقود زراعي في قلقيلية، وسيمتد إلى تعزيز كل الجوانب الإنتاجية“.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء: "إن أولوية الحكومة تتركز على خلق فرص عمل لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والعمل على دمجهم بالسوق، وإعادة صياغة قدراتهم من خلال الكلية الجامعية للتدريب المهني، التي تعكف الحكومة على إقامتها، وكذلك من خلال بنك التنمية الذي سيمنحهم قروضا ميسرة لتنفيذ مشاريعهم الريادية".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

أب يعذب ابنته حتى الموت ويدعي سقوطها من علو

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة تدهور صحة المتهمة عائشة خيرت الشاطر

منذ حوالي 9 ساعات

مأساة زوج اكتشف أن أبناءه الثلاثة من عشيق زوجته

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

الصور

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

الأكثر قراءة

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزاري صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

"عودة الإعلام وتغيير 10 حقائب".. عرض التعديل الوزاري على البرلمان غدًا

صلاح بطل المونديال.. فيرمينو يكتب التتويج الأول لليفربول على حساب فلامنجو

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

التهابات الدم مقياس مبكر لخطر الخرف والزهايمر

4 تطبيقات للصحة النفسية والحماية من الأفكارالانتحارية

البدانة تزيد خطر الإصابة بالخرف

بعد وفاة إداري الزمالك بـ"الملاريا".. تعرف على أسباب المرض

الرئيس نيوز

ملتحفا بعلم مصر.. صلاح يبهر العالم من قلب العاصمة القطرية الدوحة

بالأسماء.. "الرئيس نيوز" يكشف ملامح التعديل الوزاري قبل إعلانه بساعات

الجيش الليبي يحتجز سفينة تركية قبالة سواحل درنة

يتضمن 10 حقائب.. مصادر إعلامية: تعديل وزاري خلال ساعات

منوعات

ناسا: كبسولة بوينج سليمة وتهبط في نيو مكسيكو

"أديداس" تتوقع تحقيق أرباح قياسية في 2019

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

"فوربس" تعلن تصنيف أثرياء العالم لعام 2019

كشكول

رئيس منطقة الإسكندرية يفتتح تدريب شيوخ المعاهد بمركز الخدمة والنشاط بميامي

مراجعات الأزهر.. اللغة العربية الورقة الأولى للشهادة الإعدادية

5 توصيات بالخطة المستقبلية لمجلس أمناء الوادي الجديد

المنوفية الأزهرية تكرم الأول على المنطقة فى حفظ القرأن الكريم

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

وفاة المفكر السوري محمد شحرور عن 81 عامًا

"إسكندرية.. سيرة على الهامش".. كتاب جديد لـ"عبدالعزيز السباعي"

تكريم عواطف عبدالرحمن فى مؤتمر"الإعلام والوعى الوطنى"

لقاءات أدبية وأنشطة فنية متنوعة بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك