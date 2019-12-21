رباعي الحلقة النهائية من The Voice يقدمون "حب الأيام".. فيديو
السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:38 م
سناء إسماعيلطباعة
قدمت أغنية برنامج "حب الأيام"، للمرة الأولى في الحلقة النهائية من برنامج The Voice.
وقدم الأغنية كل من مهدي عياشي، إيمان عبدالغني، فهد مفتخر، إيمان عبدالغناي، الرباعي الذي وصل للحلقة النهائية من البرنامج.
أغنية "حب الأيام"، من إنتاج بلاتينوم ريكوردز، وكلمات أحمد راوول وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.
يذكر أن الحلقة النهائية من البرنامج شهدت تتويج التونسي مهدي العياشي، بلقب البرنامج من فريق الفنان اللبناني راغب علامة.
وحرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة مهدي العياشي، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة: "مبروك لمهدي عياشي بلقب ذا فويس ومبروك راغب علامة ومبروك الأصوات الرائعة التي تخرجت من ذا فويس هذا العام أصوات عظيمة وحظ أوفر للجميع".
وقدم الأغنية كل من مهدي عياشي، إيمان عبدالغني، فهد مفتخر، إيمان عبدالغناي، الرباعي الذي وصل للحلقة النهائية من البرنامج.
أغنية "حب الأيام"، من إنتاج بلاتينوم ريكوردز، وكلمات أحمد راوول وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.
يذكر أن الحلقة النهائية من البرنامج شهدت تتويج التونسي مهدي العياشي، بلقب البرنامج من فريق الفنان اللبناني راغب علامة.
وحرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة مهدي العياشي، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة: "مبروك لمهدي عياشي بلقب ذا فويس ومبروك راغب علامة ومبروك الأصوات الرائعة التي تخرجت من ذا فويس هذا العام أصوات عظيمة وحظ أوفر للجميع".
#حب_الأيام— Platinum Records (@PlatinumRecords) December 21, 2019
جديد مشتركين #أحلى_صوت الموسم ٥#مهدي_عياشي#ايمان_عبدالغني#رضوان_الأسمر#فهد_مفتخر
كلمات أحمد راوول
الحان وتوزيع جان ماري رياشي
انتاج #بلاتينوم_ريكوردز@mbcthevoice @JeanMarieRiachi @AhmedHassanRauL https://t.co/s4DEPC0nFP