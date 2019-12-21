رباعي الحلقة النهائية من The Voice يقدمون "حب الأيام".. فيديو

قدمت أغنية برنامج "حب الأيام"، للمرة الأولى في الحلقة النهائية من برنامج The Voice.



وقدم الأغنية كل من مهدي عياشي، إيمان عبدالغني، فهد مفتخر، إيمان عبدالغناي، الرباعي الذي وصل للحلقة النهائية من البرنامج.



أغنية "حب الأيام"، من إنتاج بلاتينوم ريكوردز، وكلمات أحمد راوول وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.



يذكر أن الحلقة النهائية من البرنامج شهدت تتويج التونسي مهدي العياشي، بلقب البرنامج من فريق الفنان اللبناني راغب علامة.



وحرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة مهدي العياشي، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة: "مبروك لمهدي عياشي بلقب ذا فويس ومبروك راغب علامة ومبروك الأصوات الرائعة التي تخرجت من ذا فويس هذا العام أصوات عظيمة وحظ أوفر للجميع".

