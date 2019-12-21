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سياسي

مستقبل وطن يبحث استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:36 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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استقبل حزب مستقبل وطن، السبت، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بحضور الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بالحزب، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم بالبرلمان.

ويأتي لقاء الحزب بوزير التعليم العالي، ضمن سلسلة من اللقاءات التي يستهدف الحزب تنظيمها خلال الفترات المقبلة، مع العديد من المسؤولين والوزراء بهدف توعية الرأي العام بكافة الأمور ذات الاهتمام العام؛ وعلى رأسها التعليم الذي يعد قاطرة التنمية الحقيقية في مصر.

ترأس اللقاء، سامي هاشم، الذي أدار حلقة نقاشية مع الوزير استهدفت التعرف على استراتيجية الوزارة فى التنمية المستدامة لمصر لـ2030، وكذلك خطة تطوير الجامعات بما يتماشى مع الثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة، بهدف خلق جيل جديد من الشباب قادرون على النهوض ببلادهم لركب الدول المتقدمة.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء، استراتيجية الوزارة للنهوض بمجال البحث العلمي وتعزيز الاستفادة منه على كافة المستويات، خاصة ما تملكه مصر من بيئة خصبة وعقول قادرة على الابتكار والنبوغ في كافة المجالات، حيث طمأن الوزير قيادات الحزب على مستقبل التعليم في مصر.

وتطرق الوزير لملف الجامعات الخاصة والدولية ودورهما في النهوض بمسيرة التعليم، إضافة للحديث عن المستشفيات الجامعية باعتبارها ركيزة أساسية في القطاع الصحي الذي يخدم الملايين من المواطنين.

وقال سامي هاشم، إن حزب مستقبل وطن، ولجنة التعليم بالبرلمان على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم والمطلوب للارتقاء بمنظومة التعليم وتطويرها، من خلال سن التشريعات القادرة على تغيير وضعية التعليم للأفضل.

وأكد هاشم أن منظومة التعليم في مصر بدأت تخذ منحنى متطور منذ الشروع في تطبيق منظومة التعليم الجديدة، الذي يعد البداية الحقيقية لنظام تعليمي يتماشى مع الأنظمة المتقدمة القادرة على تخريج متميزة.

شدد «هاشم» على ضرورة الربط بين الجامعات وبين احتياجات سوق العمل، من أجل المساهمة في تقليل أعداد البطالة، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي.

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