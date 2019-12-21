ضبط 4 سائقين يتعاطون مخدرات في المنيا

تمكنت حملة مرورية مكبرة بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع من تحرير 3 ألاف و985 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 4 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.



وشنت مباحث المرور حملة مرورية مكبرة بإشراف العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا نجحت خلالها في تحرير 3 ألاف و985 مخالفة مرورية متنوعة ما بين مخالفات سيارات ودراجات بخارية دون لوحات معدنية وآخرى غير مرخصة ومخالفات سيارات أجرة لا تلتزم بالقواعد المرورية بالسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بخطوط السير وتحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة.



وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة تم فحص عينة 49 سائق أسفرت عن إيجابية عينة 4 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.