"محامي بدرجة لص".. كيف استمر البحقيري في جداول نقابة المحامين رغم تورطه في السرقة؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن وجود شخص مثل أحمد البحقيري في قلعة الحقوق والحريات نقابة المحامين، أمر غير طبيعي.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الفيديو المتداول القديم للمحامي أحمد البحقيري وهو يهدد أحد خصومة، صحيح 100%، وننتظر أن تحسم النيابة هذا الأمر.

واستعرض الباز، تقريرا صحفيا يمكن تسميته تفتيشًا في السيرة الذاتية القانونية للمحامي أحمد البحقيري، لافتا إلى أن هذا التقرير، رصد أن أحمد البحقيري كان متورطًا في قضية سرقة هاتف من إحدى السيدات، وصدر حكم بحبسه 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في عام 2006.

وتساءل الباز، كيف استمر البحقيري عضوا في نقابة المحامين وهو متورط في قضية سرقة؟.

واستكمل أنه تم اتهامه قبل ذلك في قضية مخدرات، ولكنه حصل على حكم البراءة.

وعلق الباز، أن الأزمة هي أنه عندما يكشف الإعلام الفاسدين، يتبجح الفاسدون ويقولون من وراء هذا الإعلام ليكشف هذا الفساد؟.