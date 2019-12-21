-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تعرف على جائزة حامل لقب برنامج The Voice في موسمه الخامس

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:19 م
مهدي العياشي
مهدي العياشي
سناء إسماعيل
طباعة
أُسدل الستارعلى الموسم الخامس من برنامج The Voice، بتتويج المتسابق التونسي مهدي العياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة بلقب البرنامج.

وجاء اختيار مهدي العياشي، بفضل تصويت الجمهور له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم إنتاج البوم غنائي لمهدي العياشي، من بلاتنيوم ريكوردز، كجائزة له بعد تتويجه باللقب الخامس من البرنامج.

ويعد هذا الموسم هو المشاركة الأولى للفنان اللبناني راغب علامة، ضمن لجنة تحكيم البرنامج، والتي حل فيها بديلًا عن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والذي انتقل إلى برنامج The Voice kids.

وكانت الحلقة النهائية من البرنامج قد شهدت منافسة قوية بين أربعة متسابقين هم إيمان عبدالغني، من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، المتسابق رضوان الأسمر، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، المتسابق مهدي عياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة، فهد مفتخر من فريق محمد حماقي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على متسابقى "The Voice" الذين غادروا قبل حلقة المواجهة.. (صور)

مناوشات راغب علامة وأحلام لا تنتهى فى "The Voice"

لطيفة تدعم هذا المتسابق في The Voice.. وتوجه رسالة لراغب علامة (صور)

تفاصيل حلقة نصف النهائيات من The Voice.. ومصرية تنافس على اللقب

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

غضب إخواني ضد أيمن نور بعد أنباء مشاركته فى برنامج "الشهادة"

منذ حوالي 13 ساعة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"الخائن حن إلى أصله".. لماذا ارتمى السراج في أحضان تركيا؟

منذ حوالي 8 ساعات

أمريكا: مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا "استفزازية" ومثار قلق لنا

الصور

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

الأكثر قراءة

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزاري صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

"عودة الإعلام وتغيير 10 حقائب".. عرض التعديل الوزاري على البرلمان غدًا

صلاح بطل المونديال.. فيرمينو يكتب التتويج الأول لليفربول على حساب فلامنجو

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

التهابات الدم مقياس مبكر لخطر الخرف والزهايمر

4 تطبيقات للصحة النفسية والحماية من الأفكارالانتحارية

البدانة تزيد خطر الإصابة بالخرف

بعد وفاة إداري الزمالك بـ"الملاريا".. تعرف على أسباب المرض

الرئيس نيوز

ملتحفا بعلم مصر.. صلاح يبهر العالم من قلب العاصمة القطرية الدوحة

بالأسماء.. "الرئيس نيوز" يكشف ملامح التعديل الوزاري قبل إعلانه بساعات

الجيش الليبي يحتجز سفينة تركية قبالة سواحل درنة

يتضمن 10 حقائب.. مصادر إعلامية: تعديل وزاري خلال ساعات

منوعات

ناسا: كبسولة بوينج سليمة وتهبط في نيو مكسيكو

"أديداس" تتوقع تحقيق أرباح قياسية في 2019

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

"فوربس" تعلن تصنيف أثرياء العالم لعام 2019

كشكول

رئيس منطقة الإسكندرية يفتتح تدريب شيوخ المعاهد بمركز الخدمة والنشاط بميامي

مراجعات الأزهر.. اللغة العربية الورقة الأولى للشهادة الإعدادية

5 توصيات بالخطة المستقبلية لمجلس أمناء الوادي الجديد

المنوفية الأزهرية تكرم الأول على المنطقة فى حفظ القرأن الكريم

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

وفاة المفكر السوري محمد شحرور عن 81 عامًا

"إسكندرية.. سيرة على الهامش".. كتاب جديد لـ"عبدالعزيز السباعي"

تكريم عواطف عبدالرحمن فى مؤتمر"الإعلام والوعى الوطنى"

لقاءات أدبية وأنشطة فنية متنوعة بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك