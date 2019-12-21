تعرف على جائزة حامل لقب برنامج The Voice في موسمه الخامس

أُسدل الستارعلى الموسم الخامس من برنامج The Voice، بتتويج المتسابق التونسي مهدي العياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة بلقب البرنامج.



وجاء اختيار مهدي العياشي، بفضل تصويت الجمهور له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



ومن المقرر أن يتم إنتاج البوم غنائي لمهدي العياشي، من بلاتنيوم ريكوردز، كجائزة له بعد تتويجه باللقب الخامس من البرنامج.



ويعد هذا الموسم هو المشاركة الأولى للفنان اللبناني راغب علامة، ضمن لجنة تحكيم البرنامج، والتي حل فيها بديلًا عن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والذي انتقل إلى برنامج The Voice kids.



وكانت الحلقة النهائية من البرنامج قد شهدت منافسة قوية بين أربعة متسابقين هم إيمان عبدالغني، من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، المتسابق رضوان الأسمر، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، المتسابق مهدي عياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة، فهد مفتخر من فريق محمد حماقي.



