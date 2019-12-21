حصاد عام 2019.. أبرز الأحداث التى شهدتها الشرقية خلال عام

شهدت محافظة الشرقية، على مدار عام 2019، عددا من الأحداث الهامة، والتى كان لها كبير الأثر على أبناء المحافظة.



حيث شهدت المحافظة تجديد الثقة فى محافظ الشرقية الحالى، كما شهدت تعيين اثنين من الشباب كنواب للمحافظ، وهى المرة الأولى فى تاريخ المحافظة.



وبعد سنوات طويلة من المناداة بحماية صناعة وزراعة أوراق البردى، والتى تشتهر بها قرية القراموص، بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، أصدر محافظ الشرقية، قرارًا بتشكيل لجنة قومية عليا بالتنسيق مع اليونسكو، لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة البردى وإدراجها ضمن قائمة التراث اللامادى بمنظمة اليونسكو، برئاسة اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وعضوية كل من عميد المعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون وخبير التراث الثقافى اللامادى بمنظمة اليونسكو وعضو المكتب العلمى بمكتب وزير الآثار وباحث بمركز دراسات الفنون الشعبية ومدير عام الشئون الفنية بمركز إحياء الفن المصرى القديم بوزارة الآثار، ووكيل عام فرع ثقافة الشرقية ومدير إدارة التراث الحضارى بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للحفاظ على التراث الذي تنفرد به المحافظة، وكذلك توثيقه وإبرازه للعالم كتراث مصري عالمي والحفاظ عليه من الاندثار، ووضع حرفة البردي بمحافظة الشرقية على قائمة التراث العالمي.



كما شهدت المحافظة إدراج منطقة تل بسطة الأثرية، كنقطة من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث بمنظمة "اليونيسكو"، وشهدت المحافظة لأول مرة زيارة فريق الجمع الميداني، والذي يضم شذى إسماعيل، أستاذ الآثار القبطية بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، والمهندس عادل الجندي، مسئول وحدة العائلة المقدسة بوزارة السياحة، والدكتور أحمد عبدالحميد، مسئول رحلة العائلة المقدسة بمكتب وزير الآثار، وتفقد المنطقة لتحديد متطلبات الموقع واحتياجاته التنموية، وكذا جمع البيانات الخاصة بالاحتفالات والتراث اللامادي للمجتمع المحلي بمواقع كنيسة "الملاك ميخائيل" بمنيا القمح، وكنيسة "ماري يوحنا" و"العذراء" بالزقازيق، والتعرف على الحرف التراثية لضمها لقائمة التراث العالمي.



وقد شهدت المحافظة أيضا حدثا عالميا هاما لأول مرة، وهو زيارة رفات القديسة تريزة، القادم من فرنسا، لـ3 من كنائس المحافظة.



حيث استقبلت الشرقية فى احتفالية كبرى وزفة ملأت شوارع المدينة، رفات القديسة تريزة، والتى عرفت بـ"تريزة اليسوع"، والذى قدم من فرنسا لأول مرة لزيارة عدد من محافظات مصر، كان لمحافظة الشرقية نصيبا أن تكون بينها.



وقال القس سمعان صبحى رئيس الطائفة الكاثوليك، إن المحافظة ومحافظات مصر قد نجحت فى استقبال الرفات، بعد عدة محاولات فاشلة على مدار سنوات، لتنجح المحافظة فى أن تحظى بها هذه المرة، ويتبرك بها آلاف الأقباط من أهالى المحافظة، ويزور الرفات مراكز الزقازيق وفاقوس، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



وفى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، شهدت الشرقية، إقامة عزاء كبير للفنان الراحل، بمسقط رأس عائلة والده بالشرقية، وردت عائلة أحمد زكى لـ"الدستور" على تصريحات الفنان أشرف زكى، والتى أثارت حفيظتهم، عن عدم وجود من يتسلم جثمان الفنان الراحل لوفاته وحيدا.



وفى مشهد مآساوى، شهدت الشرقية كارثة انهيار عقار "عمارة سكنية"، بمدينة فاقوس، راح ضحيتها ربة منزل، وفتاة فى الرابعة عشر من عمرها، كما أصيب شخصين بإصابات بالغة، وجرى فتح تحقيق عاجل لمعرفة تداعيات وأسباب سقوط العقار، ومحاسبة المقصر.



يذكر أن محافظة الشرقية قد شهدت كارثة مماثلة لهذه الكارثة منذ عدة سنوات، وهى انهيار عقار سكنى بمدينة منيا القمح، راح ضحيته عشرات الأهالى والأطفال.



وفى المحافل الرياضية، شهدت المحافظة خلال عام 2019، حصول فريقى هوكى الآنسات وهوكى الرجال بالشرقية على بطولة افريقيا للهوكى.



حيث حقق فريق الشرقية لهوكي الآنسات، بطولة افريقيا للهوكي للأندية أبطال الدوري، لأول مرة في تاريخه بعدما تغلب على فريق جي آر إيه الغاني بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما اليوم على ستاد هيئة قناة السويس، فيما نجح فريق الشرقية لهوكي الرجال، في حصد بطولة افريقيا للهوكي للأندية أبطال الدوري، للمرة 25 في تاريخه بعدما تغلب على فريق سموحة بهدف دون رد في المباراة النهائية.