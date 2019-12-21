"مفيش وزير إعلام".. بكري يكشف خريطة التعديلات الوزارية



كما أكد ‏استبعاد سحر نصر من التشكيل الوزاري، قائلا: "منذ قليل ألغت حضورها مراسم توقيع بروتوكول مع كوريا"، مشيرًا إلى تعيين ‏المستشار علاء فؤاد أمين عام الهيئة الوطنيه للانتخابات وزيرا لشؤون مجلس النواب.

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن ال‏معلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات انعقاد البرلمان، مضيفا أن المعلومات تشير إلى احتمال أن يطال التعديل من ٨-١٠ وزراء والحركة تحوي مفاجآت مهمة ورئيس الوزراء باق في منصبه.وأضاف بكرى في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ‏المستشار عمر مروان وزيرا للعدل في التعديل الوزاري الجديد وترشيح أمين عام اللجنة الوطنية للانتخابات وزيرا لشؤون مجلس النواب، و‏من المرجح اختيار السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي وزيرا للزراعة بدلا من الوزير الحالي الدكتور عمر أبو ستيت، واختيار ‏نيفين جامع وزيرا للصناعة والتجارة.وأكد أنه ‏لن يكون هناك وزيرا للإعلام في التعديل الوزاري انتظارا لصدور قانون من مجلس النواب يحدد صلاحياته بمشروع قانون من رئيس الجمهورية.