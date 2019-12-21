"مفيش وزير إعلام".. بكري يكشف خريطة التعديلات الوزارية
السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:13 م
محمد الشريفطباعة
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن المعلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات انعقاد البرلمان، مضيفا أن المعلومات تشير إلى احتمال أن يطال التعديل من ٨-١٠ وزراء والحركة تحوي مفاجآت مهمة ورئيس الوزراء باق في منصبه.
وأضاف بكرى في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المستشار عمر مروان وزيرا للعدل في التعديل الوزاري الجديد وترشيح أمين عام اللجنة الوطنية للانتخابات وزيرا لشؤون مجلس النواب، ومن المرجح اختيار السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي وزيرا للزراعة بدلا من الوزير الحالي الدكتور عمر أبو ستيت، واختيار نيفين جامع وزيرا للصناعة والتجارة.
وأكد أنه لن يكون هناك وزيرا للإعلام في التعديل الوزاري انتظارا لصدور قانون من مجلس النواب يحدد صلاحياته بمشروع قانون من رئيس الجمهورية.
وأضاف بكرى في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المستشار عمر مروان وزيرا للعدل في التعديل الوزاري الجديد وترشيح أمين عام اللجنة الوطنية للانتخابات وزيرا لشؤون مجلس النواب، ومن المرجح اختيار السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي وزيرا للزراعة بدلا من الوزير الحالي الدكتور عمر أبو ستيت، واختيار نيفين جامع وزيرا للصناعة والتجارة.
وأكد أنه لن يكون هناك وزيرا للإعلام في التعديل الوزاري انتظارا لصدور قانون من مجلس النواب يحدد صلاحياته بمشروع قانون من رئيس الجمهورية.
كما أكد استبعاد سحر نصر من التشكيل الوزاري، قائلا: "منذ قليل ألغت حضورها مراسم توقيع بروتوكول مع كوريا"، مشيرًا إلى تعيين المستشار علاء فؤاد أمين عام الهيئة الوطنيه للانتخابات وزيرا لشؤون مجلس النواب.