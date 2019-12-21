ناسا: كبسولة بوينج سليمة وتهبط في نيو مكسيكو

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم السبت، إن كبسولة الفضاء التي صنعتها شركة بوينج وفشلت في الوصول للمدار الصحيح للوصول إلى محطة الفضاء الدولية "سليمة" وفي مدار مستقر ومن المتوقع أن تهبط في نيو مكسيكو صباح غد الأحد.



وانطلقت الكبسولة سي.إس.تي-100 ستارلينر بنجاح من كيب كنافيرال في فلوريدا لكن عطلا بجهاز التوقيت حال دون وصولها إلى المدار الذي كان سيضعها على الطريق للالتحام بمحطة الفضاء.

وقال مسؤولو ناسا وبوينج في مؤتمر صحفي اليوم السبت إنهم يحققون لمعرفة سبب ما حدث.