"أديداس" تتوقع تحقيق أرباح قياسية في 2019

قالت شركة "أديداس" للملابس الرياضية، ومقرها ألمانيا، إنها تتوقع مبيعات وأرباحا قياسية هذا العام، بعدما سجلت زيادة كبيرة في المبيعات قبل احتفالات الكريسماس.

وقال كاسبر رورشتيد، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع صحيفة ألجماينه سونتاجس تسايتونج إن أديداس حققت نموا أسرع بشكل كبير في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وترغب الشركة في زيادة عدد الأحذية المنتجة من البلاستيك المعاد تدويره إلى نحو 20 مليون زوج بحلول العام المقبل، مقارنة بـ 11 مليون زوج في 2019