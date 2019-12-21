سارة خليف تكتب: "تقدمن " أبرز رسائل الرئيس للمرأة

لم تكن رسائل الرئيس للمرأه بمنتدى أسوان مجرد جمل عابره و إنما بمضمونها رسائل عديده للمرأه المصريه خصوصا عندما قال " كل الإحترام, كل التقدير, كل الإعتزاز ... تقدمن و خذن مكانكن الذى تستحقونه " و ربما كانت هذة العباره هى أكثرهم أهميه لأن فى طياتها حث المرأة علي التقدم لنيل مكانتها ، خصوصا بعد الحراك السياسي تجاه المرأه و فرضية الكوتا ولكن عمليا نجد بعض التساؤلات تفرض نفسها بطبيعة واقع وتاريخ العمل السياسي للمرأة مثلا :



- لماذا لا نجد تمثيلاً حقيقيا للمرأه فى الأحزاب وخاصةً فى مراكز صنع القرار و الهيئات العليا للأحزاب ( و هنا نقصد التمثيل" النوعي" و ليس الكمي)؟ رغم أن الأحزاب هى العمود الفقري لتحقيق معادلة التمكين السياسي !



وايضا : لماذا تعزف الكثيرات من متميزي العمل العام عن القرب من الأحزاب رغم أن العمل السياسي جزء أصيلا من العمل العام لا يتجزأ منه؟!



فى البدايه جميعنا يعلم ان التغير الحقيقي فى أى مجتمع يحتاج إلى عدد من محركات التغيير، لعل أهمها أو أبرزها في خطة 2030 دعم المشاركة السياسية للنساء، كونها مسألة حيوية وليست مجرد مراكز سياسية، و دائما ما نتحدث عن تمكين المرأه دون تحديد أدوات تمكينها و لتحقيق هدف التمكين لابد من مراعاة بعض الأمور:



أولها تحديد المتغيرات الأكثر أهمية فى التمكين السياسى للنساء وثانيها: البحث عن التحديات سواء كان مصدرها من مؤسسات الدولة أو من المجتمع وثقافته، والحقيقة أن تمكين المرأه لا يقتصر فقط على مؤسسات الدولة، ولكنها أيضا ً تمتد لتغطى عددا من منظمات المجتمع المدنى مثل النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، و على رأسهم تواجد المرأة فى الأحزاب السياسية خاصة فى المواقع القيادية.



فلم نجد بعد الثوره أحزاب ترأسها سيدات الا بعض واحدة مع التعدديه الحزبيه على الساحه السياسيه التى تتجه لها الدوله المصريه الحديثه او حتي علي الاقل لم.نجد قيادات نسائية بالهيئات العليا للاحزاب !



اذا يجب دراسة العوامل المعيقة للمشاركة السياسية للنساء، والتى يتمركز جزء منها فى الأوضاع الأجتماعية والأقتصادية والثقافية للنساء فى المجتمع. و الأبعاد والقيود الثقافية المحيطة بالمشاركة السياسية للنساء ، حيث يجب ملاحظة غياب البعد الجندرى فى توجهات الدولة سابقا بشأن المرأة وهيمنة الطابع الذكورى/الأبوى على المجال العام والوجود الشكلى/الديكورى للمرأة فى الأحزاب والقوى السياسية وغيرها من التأثيرات.

و من هنا نسأل إلى أى مدى يمكن أن يؤدى دعم مشاركة النساء فى السياسات المحلية بالمعنى الواسع إلى حدوث تحول نوعى فى المشاركة السياسية للنساء من مجرد التمثيل إلى التمكين ثم إلى التأثير.



فالإجابه تتمثل فى ان المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسى عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين ، فالمرأة المشاركة فى العمل السياسى تدافع غالبا عن حقوق النساء والأطفال والأسرة. وعلى الرغم من اتخاذ كثير من التدابير وعلى رأسها كوتا النساء لتسهيل النفاذ إلى البرلمان و المحليات، إلا أن هذا مازال غير كافيا للتصدى للتفاوت القائم على أساس النوع, كما أن المشاركة السياسية للنساء تواجه بتحدى رئيسى، يتعلق بكيفية تحويل المؤسسات والنظم السياسية والاقتصادية عن طبيعتها الذكورية.



من هنا سنجد أن هناك فجوة نوعية فى عدد المؤسسات، سواء حكومية أو حزبية أو أهلية، مما يقتضى رؤية شاملة لكيفية زيادة خبرة القيادات النسائية او اجتذاب الكوادر فى هذه المواقع وتأهيلهن للمواقع القيادية فيها



كما يحتاج الأمر إلى مراجعة لكافة القوانين واللوائح المعوقة لنفاذ النساء إلى هذه المواقع حتي نصل إلي تحقيق الهدف الأساسي من إستثمار الكوتا ودعوة الرئيس وحثه للمرأة، وعلى الأحزاب إبراز خطط عمل واضحة لتمثيل المرأة فعليا وليس ظاهريا، والعمل داخليا علي رؤية حقيقية وايجاد ادوات لتنفيذ خطة التمكين السياسي, وذلك باتاحة كافة الطرق والوسائل لها لكى تسير الاحزاب جنباً إلى جنب مع خطة التنمية وليست بعيدة عنها, فإن وجدت المرأة في الاحزاب ضالتها فإنها ستتجه بالتبعية إليها, وبالتالى ستتم عملية التدريب الفعلي, وسوف نكون أمام قيادات وكوادر نسائية حقيقية جاهزة للعمل العام بشكل منظم وملموس وفعال.



* عضو مجلس رئاسي لقضايا المرأه و الطفل عن حزب المؤتمر