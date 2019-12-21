محمد صلاح يرفع علم مصر في الدوحة (صور)

رفع محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب الوطني، علم مصر في ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية "الدوحة"، عقب التتويج ببطولة كأس العالم للأندية مع فريقه.



وفاز صلاح مع فريقه ببطولة كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.



ويعد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للأندية.