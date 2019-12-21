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محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية
السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:52 م
محمد صلاح
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توج نجمنا المصري محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.
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