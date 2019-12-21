إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال، اليوم السبت، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 135 اتجاه الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من:" مرزوقه محمد فرج" 35 سنة، " منى يونس عوض" 8 سنوات،" معتز يونس عوض" 12 سنة، " مي يونس عوض" 5 سنوات، "ميار يونس عوض" عام ونصف، "يونس عوض مهني" 40 سنة، وجميعهم مقيمين بمحافظة مطروح، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.