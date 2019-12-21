بعد اتهام أيمن نور بالتخابر.. الباز: جرائمه لن تسقط بالتقادم

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، النائب العام، بفتح التحقيق في البلاغات المقدمة ضد أيمن نور تتهمه بالتخابر لصالح تركيا، وكذلك التحقيق في البلاغات التي قدمت ضد آخرين من الموجودين في تركيا.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن أيمن نور ليس مقيما في مصر لكن يمكن محاكمته، ويمكن أن نرى آثار تخابره هنا في مصر.



وأردف: "يجب محاكمة هؤلاء، الذين حرضوا ضد البلد، فالتحريض ضد البلد لن يسقط بالتقادم".



ولفت الباز، إلى أن طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، تقدم ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 49668 لسنة 2019، اتهم فيه العميل الهارب أيمن نور بالتخابر لصالح المخابرات التركية، وتلقي تمويلات مالية منها بغرض الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.



ونص محمود، في بلاغه، على أن الهارب أيمن نور العميل المتآمر ضد بلده، يعتبر أداة في أيدي المخابرات التركية ورئيسها أردوغان، وأنه يتلقى تعليمات وأوامر للإضرار بمصر ومؤسساتها، وأنه يرتكب جرائم يومية في حق مصر من تجنيد لأشخاص وتكوين مجموعات مناهضة للدولة ويسند إليهم أعمالا لإثارة الفتنة والاضطرابات في البلاد.

