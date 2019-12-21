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عالم

وزير الإعلام السوداني يفتتح المهرجان الوطني للمسرح

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:50 م
فيصل محمد صالح
فيصل محمد صالح
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افتتح وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، المهرجان الوطني للمسرح في دورته الثانية، مساء اليوم بالمسرح القومي بأم درمان.

وشهد الافتتاح رشيد سعيد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، واسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح العربي.

وقال الوزير السوداني إن عظمة افتتاح المسرح في دورته الثانية تأتي مع ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، مشيدا بدور المسرحيين ووقوفهم ضد الظلم في الفترة السابقة، وبالهيئة العربية للمسرح لدعمها للسودان.

من جانبه، أكد إسماعيل عبد الله، دور السودان في حركة المسرح العربية، مشيرا إلى أن السودان يذخر بالعديد من المبدعين في مجال المسرح.

وأوضح أن هذه الانطلاقة تأتي بعزيمة أهل السودان في كل الولايات، وجدد دعمه للمسرح المتكامل في السوداني، وذلك من خلال تعزيز القدرات وتطوير المهارات وتفاعلات الشعب السوداني بكل قطاعاته وخاصة وزارة التربية والتعليم في دعم الدورات الثقافية المدرسية.

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