-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تصنف ميليشيا الحوثي ضمن قائمة "جماعات تنتهك الحريات الدينية"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:46 م
ميليشيا
ميليشيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تصنيف مليشيا الحوثي ضمن قائمة الجماعات التي تنتهك الحريات الدينية.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها أوردته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم السبت، أن جماعة الحوثيين إلى جانب عشر مجموعات أخرى، مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش وبوكو حرام، تمت إضافتها إلى القائمة من قبل اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب منظمات حقوقية دولية، أعربت عن قلقها بشأن تعامل الحوثيين مع الأقليات الدينية مثل البهائيين.

وتتعرض طائفة البهائية في اليمن لمضايقات كبيرة من ميليشيات الحوثي، وأصدرت محاكم تابعة لها أحكاما بالإعدام على قيادات في الطائفة، كما تمارس الميليشيا الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، حربا فكرية ضد كل المعارضين لتوجهاتها وفرضت قيودا كبيرة على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.

وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، قرارا أدان فيه الحوثيين بسبب اضطهادهم للبهائيين على أساس معتقدهم، واستند القرار إلى التقرير الصادر عن فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن، والذي خلص إلى أن الحوثيين واصلوا "اضطهاد البهائيين على أساس عقيدتهم، بوسائل منها احتجازهم واتهامهم بالردة، وإصدار أحكام بالإعدام وتهديد أنصارهم".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الباز عن الجيش المصري: رجال لم يديروا ظهورهم لبلدهم أبدا

منذ ساعتين

"عودة الإعلام وتغيير 10 حقائب".. عرض التعديل الوزاري على البرلمان غدًا

منذ حوالي 13 ساعة

أب يعذب ابنته حتى الموت ويدعي سقوطها من علو

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري: مصر مستعدة لإعادة النظر في جوانب معينة من موقفها بشأن سد النهضة

الصور

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

الأكثر قراءة

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزاري صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

"عودة الإعلام وتغيير 10 حقائب".. عرض التعديل الوزاري على البرلمان غدًا

صلاح بطل المونديال.. فيرمينو يكتب التتويج الأول لليفربول على حساب فلامنجو

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

التهابات الدم مقياس مبكر لخطر الخرف والزهايمر

4 تطبيقات للصحة النفسية والحماية من الأفكارالانتحارية

البدانة تزيد خطر الإصابة بالخرف

بعد وفاة إداري الزمالك بـ"الملاريا".. تعرف على أسباب المرض

الرئيس نيوز

ملتحفا بعلم مصر.. صلاح يبهر العالم من قلب العاصمة القطرية الدوحة

بالأسماء.. "الرئيس نيوز" يكشف ملامح التعديل الوزاري قبل إعلانه بساعات

الجيش الليبي يحتجز سفينة تركية قبالة سواحل درنة

يتضمن 10 حقائب.. مصادر إعلامية: تعديل وزاري خلال ساعات

منوعات

ناسا: كبسولة بوينج سليمة وتهبط في نيو مكسيكو

"أديداس" تتوقع تحقيق أرباح قياسية في 2019

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

"فوربس" تعلن تصنيف أثرياء العالم لعام 2019

كشكول

رئيس منطقة الإسكندرية يفتتح تدريب شيوخ المعاهد بمركز الخدمة والنشاط بميامي

مراجعات الأزهر.. اللغة العربية الورقة الأولى للشهادة الإعدادية

5 توصيات بالخطة المستقبلية لمجلس أمناء الوادي الجديد

المنوفية الأزهرية تكرم الأول على المنطقة فى حفظ القرأن الكريم

إسلام سياسي

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبدالماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

رعب إخواني من المذكرات الجديدة لعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

وفاة المفكر السوري محمد شحرور عن 81 عامًا

"إسكندرية.. سيرة على الهامش".. كتاب جديد لـ"عبدالعزيز السباعي"

تكريم عواطف عبدالرحمن فى مؤتمر"الإعلام والوعى الوطنى"

لقاءات أدبية وأنشطة فنية متنوعة بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك