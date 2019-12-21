"بعد تحمل الجامعة نفقة علاجه".. الخشت: نتمنى أن تسترد مصر شاعرها الكبير رفعت سلام

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على قرار الجامعة بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها، قائلا: "إن جامعة القاهرة تفتح ذراعيها ولا تدخر إمكانياتها من أجل أبناء مصر كلهم".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه علم نبأ تدهور الحالة الصحية للشاعر المتميز رفعت سلام من خلال صفحة الروائي الكبير حمدي الجزار، على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتردد على الفور في إصدار قرار بتحمل الجامعة نفقة علاجه.

وواصل أن رفعت سلام من الشعراء المميزين منذ السبعينات، منوها إلى أنه اطلع سابقا على ترجمته لـ"أزهار الشر"، وقرأ في ديوانه الشعري، وهو شاعر متميز، ولا يمكن تركه يواجه مرض السرطان اللعين بمفرده هكذا.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن أمنياته بالشفاء العاجل لرفعت سلام، متمنيا أن تسترد مصر أحد كبار شعرائها.