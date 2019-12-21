مقتل 4 من الشرطة العراقية في هجوم لـ"داعش" بقضاء بيجي

أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم السبت، أن أربعة منتسبين لشرطة الطاقة قتلوا في هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء بيجي.



ونقلت القناة عن مصدر أمني محلي - لم تسمه - القول إن "عناصر في داعش هاجموا مساء اليوم، قوة من شرطة الطاقة ضمن منطقة الصينية في بيجي؛ مما أدى الى مقتل أربعة منهم"، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثث القتلى إلى الطب العدلي.