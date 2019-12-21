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الباز: نحن مع السعودية لو تدخلت لإفشال قمة كوالالمبور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:20 م
الباز
الباز
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، محاولة إنشاء تكتل إسلامي جديد خلال قمة كوالالمبور والتي دعت إليها 6 دول، حضر من بينها 4 فقط، هي ماليزيا الدولة المستضيفة، وتركيا وقطر وإيران.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن ثلاثي الشر تميم وروحاني وأردوغان، قعدوا في كوالالمبور لعمل ثقل إسلامي، اعتقادا أنه يمكنهم سحب البساط من منظمة التعاون الإسلامي التي مقرها جدة.

ولفت إلى أن أردوغان قال إن السعودية خربت القمة، وضغطت على باكستان، بأنها ستعيد العمالة الباكستانية من السعودية، وستسحب الأموال السعودية من البنك المركزي، وهو ما ردت عليه السعودية وأكدت أنها لم تهدد باكستان، وأن العلاقات بينهما أخوية.

وعقب الباز: "لو فرضًا السعودية تدخلت لتخريب القمة، فنحن معها، لأن هؤلاء يسعون لخلق مركز ثقل آخر، والأمر لا علاقة له بالإسلام، وإنما صراع سياسي، لأنهم وجدوا أنفسهم خارج الكتلة الأساسية وهي منظمة التعاون الإسلامي".

وأوضح الباز، أن تركيا منذ عام 1997 وكان يحكمها نجم الدين أربكان، وهي تسعى لإنشاء تكتل الاتحاد الإسلامي، وكان أول اجتماع لمجموعة الاتحاد الإسلامي في ماليزيا حضره علماء دين.

وأشار الباز، إلى أن مركز الثقل الإسلامي الأساسي هو منظمة التعاون الإسلامي، الذي أعلن عنه في الرباط 1969 وكان يسمى منظمة المؤتمر الإسلامي، ثم تغير اسمها لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقرها جدة.

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