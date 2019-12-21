بدء التسبحة الكيهيكة برئاسة الأنبا غبريال ببنى سويف

بدأت منذ قليل، التسبحة الكيهكية، برئاسة الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف للأقباط الأرثوذكس، فى كنيسة السيدة العذراء مريم، ببنى سويف، ومن المقرر أن تختتم غدًا بالقداس الإلهى.



وعلى مدار 30 يومًا من شهر "كيهك" يترأس الأنبا يؤانس، عددًا كبيرًا من التسبحات الكيهكية، فى الإيبارشية وسط حضور مجمع الكهنة وشعب المنطقة.



يُذكر أن "كيهك" هو الشهر القبطي الرابع، ويحتفل الأقباط بلياليه المبهجة، في كل عام خلال فترة صوم الميلاد السنوي، باعتباره شهر التسابيح والصلوات وترتيل الألحان القبطية، والتسابيح الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والتي خصصته الكنيسة لإكرام وتمجيد "أم النور".



تؤدي معظم الكنائس القبطية التسابيح الكيهكية، في ليلتي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وتختتم صباح الأحد والخميس أسبوعيًا بالقداس الإلهي، وتسمى "تسبيحة كيهك"، أو "التسبحة الكيهكية"، أو "تسبحة ٧ و٤"؛ لتضمنها ٤ هوسات أى "تسبحة أو ترتيل"، و٧ "ثيؤطوكيات" أي ترتيلة خاصة بالسيدة العذراء؛ لأن الكلمة القبطية "ثيؤطوكوس" تعني "والدة الإله" باللغة القبطية.