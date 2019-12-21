"الحركة الوطنية" يشيد بنجاح السيسي في منتدى شباب العالم

أعلن رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية، تأييده لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة الصعيد الخارجي، قائلًا: "ندعم بشكل كامل وتأييدنا المطلق للقيادة السياسية في مواقفها تجاه التطورات الخارجية، خاصة الوضع فى ليبيا، ومحاولات الجانب التركي للعبث بمصالح الدولة المصرية، فضلًا عن أن ليبيا تعد عمق استراتيجي للأمن القومي المصري علي الحدود الغربية، ونؤيد الرئيس وفق ما يراه يحقق ويحمي مصالح الدولة خارجيًا، ونثق انه لدية القدرة والحكمة والرؤية الثاقبة التي تمكنه من اتخاذ القرار الصائب".



أضاف السيد، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد حاليًا بمقر حزب ارادة جيل، يجب على أحزاب التحالف الدفع بالوجوة الشابة والمرأة في الاستحقاقات الانتخابية القادمةً سواء المحليات أو الشيوخ أو البرلمان، لافتًا إلي أن مناقشة مجلس النواب غدًا قانون المحليات يلزم جميع أحزاب التحالف بتقديم مقترحات إلي مجلس النواب حول هذا القانون من خلال نواب البرلمان عن أحزاب اعضاء التحالف".



تابع "يجب اختيار الكوادر التي تصلح للدفع بها في المجالس المحلية، لأنه سيظهر قوتنا الحقيقية، وقدرتنا علي وضع اقدامنا كتحالف راسخ وقوي في ارضية المشهد السياسي".



أشاد رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية بالسيسي ونجاحه المبهر الذي حققه منتدي شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ وما صدر عنه من توصيات، خاصة أنه عظمة الدولة المصرية بقيادتها وشبابها وقدرتها، ونموذج يحتذي به في كيفية تناول قضايا الشباب وتمكنيهم والدفع بهم إلي مقدمة الصفوف".