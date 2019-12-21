ضبط 107 طن دهانات في مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برح العرب، من ضبط مصنع لتصنيع البويات والدهانات بمنطقة برج العرب بدون ترخيص، خلال حملة تموينية بالإدارة برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة.



أسفرت الحملة عن ضبط مصنع للدهانات، والتحفظ على المضبوطات الآتية 79 طن مواد خام للدهانات بدون بيانات، ولا مستندات، ولا تواريخ صلاحية، 6 طن ملح متحجر، 22 طن جلسرين منتهى الصلاحية،

2060 عبوة نفط تقليد لعلامات تجارية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.



جاء ذلك في إطار تشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة حماية للاقتصاد المصرى وحماية للمستهلك من الغش والتدليس.