"إسكندرية.. سيرة على الهامش".. كتاب جديد لـ"عبدالعزيز السباعي"

يصدر مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع "إسكندرية.. سيرة على الهامش" للمؤرخ والكاتب عبدالعزيز السباعي؛ تزامنا مع قرب انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

ويستعرض الكتاب استقرار الروم الكاثوليك اليونانيين فى الاسكندرية، وتحديدا بميدان سانت كاترين؛ حيث سكنوا بيوتًا بسيطة وأخري شاهقة تسكنها أطلال وخرائب المخابىء التى شهدت أنات العجائز أبان قصف المدينة أثناء الحرب العالمية الثانية ونداءات الاستغاثة.



الكتاب مزود بالعديد من الوثائق التاريخية التى اعتمد عليه الكاتب كمصدر تاريخى بجانب الأدبإء؛ حيث أنه يرصد جزء من سيرة الإسكندرية.. شوارعها، ملامح بيوتها، كنائسها العريقة، حدائقها، والحضرة وغيرها من حكايات الإسكندرية هى ضمن ما يتناوله كتاب "الإسكندرية.. سيرة على الهامش" للكاتب والمؤرخ عبد العزيز السباعى التى يشارك بها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51 فى الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمعارض الدولية.