"الخائن حن إلى أصله".. لماذا ارتمى السراج في أحضان تركيا؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالوثائق الأصول التركية لرئيس الحكومة غير الشرعية الليبية فايز السراج.

وعرض الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، صورة لفايز السراج مع والده مصطفى السراج، موضحا أن مصطفى السراج والد فايز لديه كتاب يحمل عنوان "ذكريات وخواطر".

واستعرض الباز، فقرات من الكتاب والذي يؤكد فيها مصطفى السراج، أن جدهم الأكبر محمد أغا كان من شمال مدينة أزمير بتركيا، فهو أصوله تركية.

واستكمل أنه بعد ما ورد في هذا الكتاب فإنه من الطبيعي أن يكون فايز السراج خائن مأصل، وطبيعي جدا أن يفرط السراج في ليبيا لأنها ليست بلده.