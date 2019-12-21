الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزاري صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه فيما يبدو أن التعديل الوزاري سيتم إجرائه غدا صباحًا.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هناك أسماء مرشحة في التعديل الوزاري، وسيكون هناك عدد ملحوظ في التغييرات الوزارية.

واستكمل الباز، أنه على سبيل الترجيح، فإن التعديلات الوزارية ستشمل كل من وزير الصناعة ووزير الزراعة، والمفاجأة في التعديل أن وزيرة الاستثمار سحر نصر، سترحل، ومن المتوقع أن تحل محلها الوزيرة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

ولفت الباز، إلى أن الدكتورة مايا مرسي، مرشحة لتولية وزارة التضامن بدلا من الدكتورة غادة والي.