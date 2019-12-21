الليبيون يدعمون جيشهم في مواجهة الميلشيات بـ"تسلم الأيادي"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أغنية دشنها الشعب الليبي لدعم الجيش الوطني الليبي في حربه التي يخوضها أمام الميلشيات الإرهابية المدعومة من حكومة فايز السراج غير الشرعية.

والأغنية الليبية الجديدة مستوحاة من الأغنية المصرية الشهيرة "تسلم الأيادي"، وتم غنائها على نفس الألحان.

وعلق الباز، على الأغنية قائلا، إن الجيش الليبي يحتاج لمثل هذا الدعم في الوقت الحالي، باعتباره الضمانة الأساسية لاستقرار ليبيا.