إخوان اليمن يغرقون تعز بالعملات الأجنبية المزورة

كشف موقع "إخباري. نت" اليمني أن حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان في اليمن، أغرق محافظة تعز بالعملات الأجنبية المزورة في ظل تهاون القيادات الأمنية والتغاضي عن ذلك.



وكشف مصدر محلي لموقع "إخباري نت" رفض الإفصاح عن هويته، خشية من الملاحقة الأمنية، أن سبب زيادة العملات الأجنبية المزورة، هي بسبب عملية منظمة للمتاجرة بها من قبل قيادات عسكرية وسياسية عليا، مستغلة مناصبها الحكومية.



وبيّن ذات المصدر، القيادي في حزب الإصلاح عبد الواحد سرحان ويشغل منصب رئيس فرع جهاز الأمن السياسي في مدينة تعز يدير عمليات التهريب لعملة الدولار المزور إلى المحافظة وعمليات الشراء والتداول بها والمقايضة بمشتريات وعملات نقدية أخرى.



وأوضحت أن العملية التي يديرها سرحان وبالتنسيق مع شخص نافذ يدعى نصر مرشد ناجي السبتاني وعبر طرف ثالث لم تسمه المصادر، قد تمكنوا من ضخ كم هائل من العملة المزورة للسوق، مشيرة إلى صفقة جديدة من تلك العملة تقدر بربع مليون دولار أمريكي (250 الف دولار مزور) تم التنسيق والتجهيز لاستخدامها وإنزالها إلى السوق.



وقال مصدر آخر، إن هناك صفقات أخرى مزورة تقوم بها تلك القيادات، في طريقها إلى المدينة، وهي جزء من الصفقات المهولة التي تقوم بها الجماعة بشكل كامل على مستوى الدولة مستغلة سيطرتها على القرار السياسي والعسكري للدولة اليمنية.



واعتبرت المصادر أن هذه التجاوزات "الخطيرة" تأتي في سياق مخطط خارجي لا يستبعد أن تكون دولة قطر ورائه يهدف لإغراق الاقتصاد اليمني وانهياره، لضمان مخططات إفشال جهود دول التحالف العربي في اليمن.