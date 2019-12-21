صحفيين الإسكندرية: شكرًا للرئيس على توجيهاته بالاهتمام بالإعلام

استقبل محافظ الإسكندرية، السبت، مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين؛ لتهنئة المحافظ بتوليه مهام منصبه محافظًا للثغر وبحث سبل التعاون بين النقابة والمحافظة.



ورحب المحافظ بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، معربًا عن سعادته بتواجده وسط هذه الكوكبة من الصحفيين، موضحًا أنه عقب حلفه اليمين الدستوري كان هناك لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان من أهم الملفات التي تم التوجيه بها ملف الاهتمام بالإعلام والإعلاميين والصحفيين.



وأكد الشريف على دورهم في توضيح المفاهيم الصحيحة ومكافحة الشائعات، فالإعلام له عامل كبير في بناء الدولة.



وطالب المحافظ الصحفيين بضرورة تقصي الدقة في نقل الحقائق والرجوع إلى المصادر الرسمية لتلقي المعلومة الصحيحة؛ للقضاء علي الشائعات، مشيرًا إلى أهمية الإعلام الهادف والدور الرائد الذي يقوم به من حيث إلقاء الضوء على النواحى الإيجابية والسلبية، وتوصيل الحقائق بمنتهي الشفافية، موضحا أننا جميعًا نعمل في منظومة متكاملة من أجل خدمة المواطن.



وأعلن المحافظ عن عقد لقاء شهري مع الصحفيين والإعلاميين بالإسكندرية؛ لمناقشة الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندرى، مؤكدًا تقديم كل الدعم للصحفيين، مرحبًا بتبادل أي مقترحات أو حلول قابلة للتنفيذ مؤكدًا أن توجيهات الرئيس كانت إيجاد حلول للمشاكل التى يعاني منها المواطنين تكون غير تقليدية وخارج الصندوق.



من ناحيته، هنأ رزق الطرابيشي باسم نقابة صحفيين الإسكندرية المحافظ بتوليه مهام منصبه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، كما وجه الشكر إلى الرئيس السيسي على توجيهاته بالاهتمام بالإعلام والصحفيين وهو ما يسعد كل صحفي الإسكندرية وسنعمل على تنفيذ تلك التوجيهات لدفع عجلة التنمية، مؤكدًا دعم نقابة الصحفيين ومساندتها للمحافظة.



وأكد الطرابيشى أن الظروف الراهنة تستلزم وقوف الجميع بجانب الدولة محذرا من الانسياق وراء الشائعات.



كان الوفد بحضور عمرو حافظ سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أحمد علي، والسيد سعيد، وهدى الساعاتي ومحمد محمود.