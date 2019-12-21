لافروف: ترامب يبدي استعداده لمواصلة الحوار مع روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث رسالة مقتضبة إلى موسكو، أعرب خلالها عن استعداده لمواصلة الحوار حول مشاكل العلاقات الثنائية بين بلاده وروسيا.



وأضاف لافروف، اليوم، أن ترامب أرسل خطابًا قصيرًا، قال فيه إننا مستعدون لمواصلة البحث عن طرق للتغلب على المشكلات في علاقاتنا.



يذكر أن لافروف قام- في 10 ديسمبر الجاري، بدعوة من الجانب الأمريكي- بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة، حيث أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي مايكل بومبيو، كما التقى بترامب في البيت الأبيض.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إنه تم خلال اللقاءات التي أجراها لافروف، بحث القضية الأفغانية، والوضع في سوريا والأمن ونزع السلاح وقضايا الاستقرار الاستراتيجي".