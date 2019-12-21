أحمد موسى: السيسي مقاتل شرس ضد أعدائه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطن يجب أن يدرك أنه في موقف الحفاظ على وطنه، و"مينفعش يجري وراء أعداء وطنه".



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان المتواجدين في قطر وتركيا وماليزيا، خونة ويريدون تحطيم الجيش المصري، كما أنهم يدعمون أردوغان على حساب مصر.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن أردوغان يعلم جيدًا ماذا فعل المصريين في أجداده، لافتًا إلى أنه قد نرى قوات تركية في ليبيا، معقبًا: "السراج عميل رسمي للأتراك، ومن يتحكم في ليبيا أردوغان، أردوغان أصبح خطرًا على العالم، وقد يكون التخلص منه على يد جيشه".



وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاتل شرس ضد أعداء الوطن، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك القوة والقدرة والرجال.



وتابع: "مش محتاجين حاجة من حد، مصر مبتهزرش مع أي حد يحاول يعتدي على أمننا"، مشيدًا باجتماع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس القوات البحرية.

