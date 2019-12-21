حبس ربة منزل قتلت ابن زوجها في منشأة القناطر

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها بقتل ابن زوجها البالغ من العمر 3 سنوات بمنشأة القناطر.



البداية كانت بتلقي مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من ربة منزل تتهم فيه طليقها وزوجته بقتل ابنها الذي يقيم بصحبة والده.



وبإجراء التحريات تبين للرائد سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن زوجة والد الطفل اعتدت عليه بالضرب، ما أسفر عن مفارقته الحياة، بسبب تبوله في ملابسه، وساعدها زوجها "والد الطفل " في دفنه دون تصريح.



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.